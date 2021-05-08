رئيس مجلس النواب يؤكد على ضرورة الاهتمام بشريحة الأيتام

2021/05/08 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ضرورة إيلاء الاهتمام بشريحة الأيتام الصغار وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والعلمية لهم، مبديا الاستعداد لتقديم كل أنواع الدعم لهذه الشريحة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، زار دار براعم الصليخ لرعاية الأيتام الصغار في بغداد، حيث شارك وحرمة الأطفال مائدة الإفطار”.

واضاف البيان، ان “رئيس مجلس النواب، استمع خلال الزيارة إلى مشاكل العاملين واحتياجاتهم، واطلع على أوضاع الدار”، مؤكداً على “ضرورة إيلاء الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والعلمية لهم، والعمل على تنمية طاقاتهم ومواهبهم”.

وابدى رئيس البرلمان، “الاستعداد لتقديم كل أنواع الدعم لهذه الشريحة”.

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