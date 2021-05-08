قتلى وجرحى في نزاع عشائري طاحن

2021/05/08 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر امني، السبت، بمقتل شخص واصابة اخر اثر نزاع عشائري مسلح وقع شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (8 أيار 2021)، ان "نزاعا عشائريا مسلحا اندلع في منطقة المشتل شرقي القناة ببغداد".





وأضاف ان "النزاع المسلح ادى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، و حدث أثناء وقت الإفطار"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية تدخلت وسيطرت على الموقف فيما تجري بحثها على الجناة".

N.A

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