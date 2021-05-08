الموارد تطمئن بشأن الموقف المائي في العراق خلال الصيف

2021/05/08 | 20:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، بشأن الموقف المائي في العراق من ناحية الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للخطة الزراعية خلال فصل الصيف.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية علي راضي للوكالة الرسمية إن “انحباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي خلال فصل الشتاء في العراق ودول الجوار أدى إلى ضعف ايرادات الماء الواردة إلى […]

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