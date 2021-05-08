مأزق افتراق وارتباط الطائفة بالدولة في فكر مهدي عامل وراهنيته - أكرم قرنبش

2021/05/08 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_قرنبش استحوذت مسألة الطائفية التي تشكّل ركيزة النظام السياسي اللبناني على أبحاث وقراءات مختلفة لتبيان أسباب هذا الارتباط البنيوي بينها وبين النظام.



كان مهدي عامل أحد أبرز المفكّرين الذين تصدّوا لبحث العلاقة الملتبسة بين الطائفة والدولة.



ليست الطوائف طوائف إلّا بالدولة لا بذاتها والدولة في لبنان هي التي تؤمّن ديمومة الحركة في إعادة إنتاج الطوائف كيانات سياسية هي بالدولة وحدها مؤسسات هذا ما توصل اليه ......





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