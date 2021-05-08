متى يدخل حطام الصاروخ الصيني الغلاف الجوي؟

2021/05/08 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توقعت مراكز تتبع أوروبية وأمريكية، اليوم السبت، أن تدخل بقايا أكبر صاروخ صيني، والذي أطلق الأسبوع الماضي، عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء اليوم السبت أو صباح الأحد.وقال […]

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