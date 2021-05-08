بالصور: الشرطة يضرب الكرخ بثلاثية

2021/05/08 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزم الشرطة مضيفه الكرخ بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب الساحر أحمد راضي، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ29 من الدوري العراقي الممتاز.

وفي الدقيقة 30، سدد أمجد عطوان كرة ارتدت من حارس الكرخ، ليشتتها مناف يونس وتصطدم بمازن فياض وتدخل المرمى، ليتقدم الشرطة بهدف.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، تكرر نفس السيناريو، حيث سدد محمد قاسم كرة قوية ارتدت من الحارس، ليكملها أمجد عطوان داخل الشباك.

وأجهز محمد داود على طموحات الكرخ، في الدقيقة 59، بتسجيله الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بثلاثية نظيفة.

ورفع الشرطة رصيده بذلك إلى النقطة 55، ليتقدم للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 36، في المركز العاشر.

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