قبل خمس سنوات من ظهوره.. علماء صينيون ناقشوا استخدام فيروس كورونا كسلاح

2021/05/08 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ورقة حكومية صينية مسربة صادرة في عام 2015 أن كبار العلماء العسكريين الصينيين ناقشوا إمكانية استخدام فيروسات كورونا كسلاح عبر "إطلاقها بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل"، بحسب صحيفة "Australian" الأسترالي.

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