2021/05/08 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، السبت، عن إطلاق حملة تبليط في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيار 2021)، أنه "يستأنف مكتب سليم الجبوري الإشراف على تقديم الخدمات والشروع بحملة تبليط شوارع المقدادية والبداية في شارع المطار ثم شوارع قرية العبارة الصدرانية".

ونشر المكتب جانباً من الحملة في المناطق المذكورة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سليم الجبوري يطلق حملة تبليط! (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سليم الجبوري يطلق حملة تبليط! (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).