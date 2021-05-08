2021/05/08 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أبرز ما طبقته الحكومة من تدابير ساعدت على تجاوز الأزمة المالية خلال عام الحكومة الأول.وقال صالح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال عامها الأول ..



الحكومة توضح أبرز ما طبقته من تدابير لتجاوز الأزمة المالية المركز الخبري الوطني.

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