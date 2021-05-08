بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني بعد خسارة لايبزيغ أمام دورتموند

2021/05/08 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

واصل بايرن ميونيخ هيمنته المطلقة على البوندسليغا عندما حافظ على اللقب مستفيداً من إنهاء دورتموند لآمال ضيفه لايبزيغ الضئيلة بالفوز عليه 3-2 في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وضمن بايرن ميونيخ الفوز للقب بسبب توقف رصيد لايبزيغ الذي تبقى له مباراتين عند 64 نقطة بفارق سبع نقاط عن الفريق البافاري (71).

وسجّل رويس الهدف الأول لصالح دورتموند مبكراً (7) قبل أن يأتي الهدف الثاني من الإنكليزي سانشو (51)، لكن كلوستيرمان ذلّل الفارق (63)، والإسباني أولمو عاد بنتيجة التعادل (77).

وتمكن سانشو في الوقت القاتل من تأكيد أفضلية دورتموند محرزاً الهدف الثالث (87).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 58 نقطة ليبقي على حظوظه القوية في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وباتت مباراة بايرن ميونيخ مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت مجرّد مناسبة احتفالية لرفاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

المصدر: beIN

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