حرائق كبيرة تلتهم مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في كربلاء

2021/05/08 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن الدفاع المدني في كربلاء، السبت، من اخماد حريق اندلع بحقل للحنطة بمساحة 80 دونما بقضاء عين التمر غربي المحافظة.

وقال الدفاع المدني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 أيار 21)، انه "تم اخماد حادث حريق اندلع بحقل للحنطة بمساحة 80 دونما في منطقة المشكاة بقضاء عين التمر غربي كربلاء".

واضاف البيان، ان "مفارزنا تمكنت من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير رغم وعورة الطريق وإخماد النيران المندلعة بعد تطويقها من عدة محاور والحد من توسعها وانقاذ أكثر من نصف المحصول".

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