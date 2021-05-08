2021/05/08 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا من شركة أسترازينيكا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “تم وصول شحنات جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا من شركة أسترازينيكا المركز الخبري الوطني.

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