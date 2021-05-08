2021/05/08 | 21:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد مدير مشروع التجارب السريرية للقاح كورونا المشترك بين إيران وكوبا ان هذا اللقاح الذي هو في المرحلة الثالثة من تجربته السريرية، منخفض المخاطر وفعال للغاية وقال إحسان مصطفوي مدير مشروع التجارب السريرية للقاح الإيراني الكوبي، عضو الهيئة العلمية ومدير العلاقات العامة في معهد باستور: كل لقاح يتم استيراده أو إنتاجه في بلادنا يمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح كورونا الايراني – الكوبي منخفض المخاطر وفعال للغاية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح كورونا الايراني – الكوبي منخفض المخاطر وفعال للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).