إحباط محاولة تهريب سوريين من لبنان إلى دولة أوروبية

2021/05/08 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن اللبنانية، السبت، أنها أحبطت محاولة لتهريب 51 سوريا إلى قبرص، بعد أسابيع من إحباط الجيش عملية مماثلة.

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