2021/05/08 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد التقديم على الدراسات العليا إلى حزيران المقبل بغداد – ساري تحسين مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، موعد التقديم إلى الدراسات العليا حتى الثالث عشر من شهر حزيران المقبل.وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (مراعاة لظروف الحظر الشامل الذي صدر موجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 158 للعام الجاري ،قررنا […]

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