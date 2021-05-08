2021/05/08 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحقوقيون العرب يطالبون بموقف موحد إزاء إنتهاكات الإحتلال العدوانية تنديد عراقي وعربي وقلق أمريكي من التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بغداد – قصي منذر عمان – رند الهاشمي استنكر العراق ودول عربية واسلامية ، اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى ، واعتداءها الوحشي على المصلين، عادين ذلك استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، […]

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