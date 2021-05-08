نهاية ’مأساوية’ لشاب عراقي اختطفه أقرباؤه.. الشرطة تروي التفاصيل (صور)

2021/05/08 | 21:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة ميسان، السبت، القبض على اثنين من قتلة شاب قريبهم.

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وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيار 2021)، إنه "تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في ميسان/ شعبة مكافحة إجرام البلدة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات الاستخباراتية من التوصل الى أفراد العصابة الإجرامية التي قامت بخطف وقتل الشاب حسين ثائر عبد الوهاب وعددهم أربعة مجرمين".

وأضافت، "حيث تم إلقاء القبض على اثنين منهم ودونت اقوالهم وقد أعترفوا صراحة بقيامهم وبالاشتراك مع متهمين آخرين بتنفيذ جريمة خطف المجنى عليه الذي يسكن العمارة منطقة القطاع، واحتجازة في داخل دار في منطقة حي الرحمة ومساومة ذويه لدفع فدية مالية لغرض إطلاق سراحه، إلا أن ذويه لم يخضعوا لمطالب العصابة الإجرامية؛ مما دفعهم لتنفيذ جريمة القتل بحق المجنى عليه أعلاه، علما أنهم من أقاربه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا الجزاء العادل".

وبينت، أن "عملية التوصل إلى الجناة، وعملية إلقاء القبض، تمت في نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة".

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