2021/05/08 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، على الأحكام بحق ناشطين وصحفيين في إقليم كردستان.وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “حول قرار محكمة التمييز بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني يعلق على الأحكام الصادرة بحق ناشطين: التدخل بالمحاكم لا يخدم الوضع المركز الخبري الوطني.

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