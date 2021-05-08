صحة حلبجة: لا وفيات جديدة بكورونا

2021/05/08 | 21:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة حلبجة عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان تابعه PUKmedia: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 2 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء 5 حالات، وهناك 231 حالة اصابة تحت الرعاية الطبية.

واكد عدم تسجيل اية حالة وفاة بفايروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة ماضية

PUKmedia متابعة

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