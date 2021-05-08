فرنسا تنضم الى كندا والمانيا والولايات المتحدة ضد قرار محكمة التمييز

2021/05/08 | 21:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت القنصلية العامة الفرنسية في اربيل ، عن امتعاضها من قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان بشأن معتقلي دهوك.

وقالت القنصلية في بيان تابعه PUKmedia: انها تنظر بامتعاض لقرار محكمة التمييز باقليم كوردستان، حول سجن ناشطين مدنيين وصحفيين في اقليم كوردستان.

واضافت: ان فرنسا، تذكر بان العلاقات الصداقة مع شعب كوردستان والتنسيق بينها وبين اقليم كوردستان، تاسست على اساس القيم المشتركة، والمبادىء المشتركة بضمنها حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي وحق التظاهر.

وبينت انها تعرب عن امتعاضها بشكل صريح، لاي محاولة لاتهام العلاقات الصحافية والمجتمع المدني مع الممثليات الدبلوماسية والقنصليات في اقليم كوردستان.

وكانت السفارة الكندية في العراق قد ادانت الاحكام التي صدرت ضد عدد من الصحافيين في بادينان.

وقالت السفارة في بيان لها ان بلادها تشعر "بقلق شديد إزاء إدانة الصحفيين والناشطين في إقليم كوردستان"، مؤكدة "ان وسائل الإعلام الحرة والمستقلة هي حجر الزاوية للديمقراطيات".

واضافت السفارة "يعتبر الصحفيون وتنوع آراءهم الاوكسجين الضروري لمجتمعات حرة وشاملة ومستنيرة".

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

كما اعربت قنصليتا الولايات المتحدة والمانيا في اقليم كوردستان، عن موقفهما من قرار محكمة التمييز بشأن سجن صحفيي ونشطاء في دهوك.

وقالت القنصلية العامة الامريكية خلال بيان، ان بلادها تحترم حرية التعبير والرأي، والتي هي جزء من هوية الولايات المتحدة، وستواصل دفاعها عن تلك المبادىء كجزء من القيم الاساسية.

واضافت: ان الولايات المتحدة تأمل من حكومات العالم احترام الدبلوماسيين الذين يجتمعون مثل الصحفيين مع مختلف الناس لانجاز معاملاتهم.

من جانبها اعربت القنصلية الالمانية العامة في ارييل، عن امتعاضها، من قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، لافتة الى ان قرارها لا تضم اية ادلة من شأنها معاقبة معتقلي بادينان.

واكدت ان تبادل الافكار بحرية مع الصحفيين والنشطاء جزء من الشؤون الدبلوماسية، وان قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان ضد روح الديمقراطية في اقليم كوردستان.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

PUKmedia ترجمة

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