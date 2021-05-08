خلاف حول مكان قبر الإمام علي (ع).. ما الذي تقوله المصادر والأدلة؟

2021/05/08 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ ليث الكربلائي

الخلاف حول موضع قبر الامام علي عليه

السلام نظرة في المصادر والأدلة

بعد أن تكفّل الحسنان (عليهما السلام)

وعبد الله بن جعفر وبعض الخواص من أولاد

الإمام علي (ع) وأصحابه بدفنه

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