الصحة بشأن سلالة كورونا: لا يمكن التمييز بين القديمة والهندية

2021/05/08 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

السبت، أنه لا يمكن التمييز بين السلالة

القديمة للوباء والهندية الجديدة في

الوقت الحالي.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة،

رياض عبد الامير الحلفي، إن "مجلس

الوزراء قرر

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