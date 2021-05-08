2021/05/08 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوبل للسلام..تليق بهما – فؤاد مطر من بين كل الزيارات التي قام بها قادة ومسؤولون دوليون إلى العالم العربي لم تأخذ زيارة أي من هؤلاء البريق الذي أخذتْه زيارة البابا فرنسيس إلى العراق مطلع شهر مارس/آذار 2021 .ومن بين مئات المشاهد التي بثتها الفضائيات الدولية ونشرتْها صحف العالم لم يأخذ مشهد […]

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