2021/05/08 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تفـوز علـى الكرخ بثلاثية في الدوري الممتاز بغداد – الزمان تغلـب فريق نادي الشرطة بكرة القدم أمس السبت على فريق الكرخ بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب الساحر احمد راضي في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.وجـاءَ الفوز بعد أن أغلق فريق الشرطة كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تفـوز علـى الكرخ بثلاثية في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تفـوز علـى الكرخ بثلاثية في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).