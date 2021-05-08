2021/05/08 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: موجة أمطار بدءاً من الثلاثاء المقبل بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا ، وغائما جزئيا في المنطقة الجنوبية، مشيرة الى الطقس سيتأثر بموجة امطار بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.وقالت الهيئة في […]

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