بالصور: برشلونة وأتلتيكو يتعادلان لصالح ريال مدريد

2021/05/08 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم التعادل السلبي مواجهة برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ35 من الليجا، على ملعب كامب نو.

وبهذا التعادل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، كما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة، في المركز الثاني، وهو ما يصب في مصلحة ريال مدريد الثالث بـ74 نقطة، والذي سيلتقي إشبيلية غدا في نفس الجولة.

وجاء أول تهديد في المباراة من جانب الضيوف، حيث انطلق ليمار لاعب أتلتيكو مدريد، وسدد كرة أرضية تصدى لها تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، على مرتين في الدقيقة 3.

وسقط ليمار بعد اصطدام مع بيدري، لاعب برشلونة، في الدقيقة 13، ولم يستطع استكمال المباراة، ليقرر دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، استبداله بساؤول نيجويز.

وجاءت أول محاولة لبرشلونة في الدقيقة 28، بتسديدة ضعيفة من جريزمان، من على حدود منطقة الجزاء، بين يدي أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وأصيب بوسكيتس بعد التحام مع سافيتش، حيث نزف الدماء من وجهه، ورغم محاولته الاستمرار في اللعب، إلا أنه لم يستطع، وقرر رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، الدفع بالشاب موريبا بدلا منه.

وأطلق لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، تصويبة قوية في الدقيقة 35، تصدى لها تير شتيجن على مرتين.

وواصل تير شتيجن التألق بالتصدي لتسديدة من كاراسكو، ليحاول سواريز المتابعة، إلا أن الألماني حول الكرة إلى ركنية ببراعة، في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر كومان الدفع بالمدافع أراوخو بدلا من مينجويزا.

واستمرت تهديدات أتلتيكو مدريد، بتسديدة من لويس سواريز في الدقيقة 47، مرت بجانب القائم الأيسر لتير شتيجن.

وكاد موريبا أن يسجل هدف التقدم لبرشلونة، في الدقيقة 62، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من ميسي وسدد، لولا تدخل دفاع أتلتيكو الذي حول الكرة إلى الركنية.

وأرسل ميسي كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت إلى جيرارد بيكيه الذي سدد برأسه، لكن أوبلاك تصدى للكرة على مرتين، في الدقيقة 63.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لبرشلونة، انبرى لتنفيذها ميسي، الذي صوب أقصى يمين أوبلاك، الذي حول الكرة إلى ركنية، في الدقيقة 66.

ودفع سيميوني بالشاب جواو فيليكس بدلا من ساؤول نيجويز، لتنشيط الخط الهجومي، فيما أشرك كومان كلا من سيرجي روبيرتو وديمبلي بدلا من دست وبيدري.

وسجل أراوخو هدفا للبارسا من كرة رأسية، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، في الدقيقة 70.

وأضاع ديمبلي فرصة تسجيل هدف قاتل لبرشلونة، في الدقيقة 85، عندما تلقى كرة عرضية من ألبا، وسدد برأسه أعلى العارضة الأفقية.

واحتسب الحكم ركلة حرة لبرشلونة، في الدقيقة 90، نفذها ميسي لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى أوبلاك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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