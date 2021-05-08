2021/05/08 | 21:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/08 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).