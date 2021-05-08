استشهاد ضابط برتبة نقيب اثر انفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

2021/05/08 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باستشهاد ضابط برتبة نقيب واصابة جندي اخر بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة دوريتهم في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الزركة ضمن حدود محافظة صلاح الدين مع ديالى مستهدفة دورية تابعة للجيش".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب واصابة جندي اخر على متن الدورية"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت المنطقة ونقل المصاب الى المستشفى والشهيد الى الطب العدلي".

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