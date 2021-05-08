مكافحة الإرهاب يكشف عن تفاصيل الإطاحة بإرهابيين على صلة بتفجير ساحة الطيران

2021/05/08 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميكشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها في منطقة الرضوانية جنوب غربي العاصمة بغداد، والتي أطاحت بإرهابيين على صلة بمنفذي جريمة ساحة الطيران وسط العاصمة.وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جهاز مكافحة الإرهاب دمر خلال العملية مضافة في منطقة الرضوانية، كانت مقراً لما يسمى ولاية قاطع الجنوب ويتواجد فيها عدد من الإرهابيين على مستوى قيادات عليا في عصابات داعش الإرهابية، بينهم الاداري العام، والعسكري، والوالي الشرعي لقاطع الجنوب".وأضاف النعمان، أن "هؤلاء الإرهابيين كانوا مسؤولين عن إيواء وتوجيه الإرهابيين الاثنين الذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران، واللذين انطلقا من المضافة نفسها".وأكد، أن "العملية نفذها جهاز مكافحة الارهاب بجهد استخباري مميز جداً وبضربة جوية تمت بناءً على معلومات جهاز مكافحة الارهاب الى التحالف الدولي، حيث تم تدمير المضافة خلال الضربة الجوية، وتم تفتيشها من قبل جهاز مكافحة الارهاب"، لافتاً إلى أنه "من ضمن الذين قتلوا خلال العملية عدد من المقاتلين في ما يسمى قاطع الجنوب".وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أول أمس الخميس، تحقيق عدة إنجازات أمنية بعد تنفيذ واجبات في مناطق تقع إلى الجنوب من بغداد، من بينها مقتل 3 إرهابيين ساهموا بنقل منفذي التفجيرات الانتحارية بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

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