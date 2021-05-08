2021/05/08 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر أمنية مصرية عن فقدان 5 أشخاص في حادث انقلاب “تروسيكل” يقل 12 عاملا إلى مجرى مشروع ناصر المائي بالقرب من محطة 4 بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة العامرية ثان وقوات إدارة الحماية المدنية “الإنقاذ النهري”، انتقلت على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص الأولي ووفقا لشهود العيان، أن “عجلة القيادة اختلت بيد سائق (التروسيكل – دراجة نارية بثلاث عجلات)، والذي كان يقل عمالا بالأجرة اليومية، جميعهم مقيمون بقرية الجلاء ويعملون بشركة الروضة، ما أدى إلى سقوطه في المجرى المائي بالقرب من قرية الجلاء بالعامرية”.

وأضافت التحريات أن “التروسيكل” كان يقل نحو 12 عاملا، جرى إنقاذ 7 منهم فيما لا يزال 5 آخرون مفقودين”.

التالي

منذ 26 دقيقة

“الخطوط السعودية” تستأنف رحلاتها في 43 وجهة دولية

منذ 52 دقيقة

ميركل تدعو واشنطن لتحرير سوق اللقاحات ومكوناتها

منذ ساعتين

وكالة الفضاء الروسية تحدد المكان والموعد المتوقعين لسقوط الصاروخ الصيني

منذ 3 ساعات

جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية

منذ 3 ساعات

إيران غير متفائلة بمحادثات فيينا

منذ 4 ساعات

الصحة العالمية تدعو لتلقيح هذه الفئات أولاً

منذ 5 ساعات

حريق “هائل” قرب محطة الطاقة النووية في إيران

منذ 6 ساعات

اتهام 3 أشخاص في مخطط هجوم لمجموعة نازية جديدة في فرنسا

منذ 6 ساعات

الاتحاد الأوروبي يدعو لملاحقة المسؤولين عن العنف في القدس

منذ 10 ساعات

غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء الغربية رُفضت كلّها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقدان 5 أشخاص بحادث انقلاب “تروسيكل” بالإسكندرية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقدان 5 أشخاص بحادث انقلاب “تروسيكل” بالإسكندرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).