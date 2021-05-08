حكم كوردي يشارك بقيادة كأس العرب للصالات

2021/05/08 | 21:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الحكم الكوردي هاوكار سالار في ادارة مباريات بطولة كأس العرب لكرة الصالات التي ستقام في العاصمة المصرية (القاهرة) للفترة من 20 حتى 30 من الشهر الحالي.

ويعتبر هاوكار حسن من أبرز الحكام المدرجين في قائمة النخبة الآسيوية لحكام الصالات، وسبق له التواجد في العديد من البطولات العربية والآسيوية.

PUKmedia خاص

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