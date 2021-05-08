وصول وجبة جديدة من لقاح استرازينيكا الى العراق

2021/05/08 | 21:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن وصول وجبة جديدة من لقاح كورونا من شركة أسترازينيكا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تابعه PUKmedia: إنه تم وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا من شركة أسترازينيكا، لافتا الى ان الوقت مبكر جدا لتقدير الموقف الوبائي الخاص بالموجة الثانية من الفايروسز

واضاف: انه تم تسجيل انخفاض تدريجي للاصابات خلال الايام الماضية.

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