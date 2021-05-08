شرطة النجف تكشف لـNRT الخيوط الاولى لجريمة قتل شرطي

2021/05/08 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضحت قيادة شرطة النجف، السبت، تفاصيل قتل شرطي بهجوم مسلح في المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة، المقدم مقدام الموسوي، في تصريح لـNRT اليوم، (8 ايار 2021)، ان "الخيوط الاولى للحادث تدل على انها جريمة جنائية واستهداف شخصي ولا علاقة له بكونه شرطي، والتحقيق جار لكشف الملابسات".

وأوضح ان "ما تم تداوله بشأن المجنى عليه قتل أمام أنظار أسرته غير صحيح".

وفي وقت سابق تداولت بعض سائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يفيد بمقتل حارس لأحد القضاة أمام أنظار أسرته على يد مسلحين مجهولين في النجف.

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