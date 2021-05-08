لجنة الامن والدفاع توجه طلبا عاجلا الى الحكومة بشأن القوات التركية

2021/05/08 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، السبت، الحكومة العراقية بالضغط على نظيرتها التركية لاخراج قواتها المحتلة من اراضي البلاد، داعيا الى تقديم شكوى لمجلس الامن والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية.

وقال الركابي في تصريح لـ NRT عربية، (8 أيار 2021)، ان "قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق اتخذ من قبل البرلمان في 512020 وهو يشمل كل القوات الاجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية".

واضاف، ان "الحكومة العراقية ينبغي عليها تنفيذ هذا القرار لانها ملزمه به، وعليه شكل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لجنة خاصة بجدولة اخراج القوات الاميركية وكانت اللجنة برئاسة وزير الخارجية".

اما بالنسبة للقوات التركية، اوضح الركابي، انه "عليها الخروج قبل انسحاب القوات الاميركية لانها محتلة، وعندما دخلت الى العراق في ظروف صعبة كان لديها اكثر من 19 موقع على الاراضي العراقية وفي اقليم كوردستان"، مشيرا الى انه "في السنوات الاخيرة توغلت بمسافات بعيدة في سهل سنجار ومناطق اخرى".

ولفت الى ان "زيارة وزير الدفاع التركي للقطعات التركية المتواجدة في العراق وكأنه زيارة المنتصر ولم يلاقي هذا الامر اي رد فعل عراقي الا استدعاء السفير وتقديمه رسالة احتجاجية وهذا لا يكفي".

وطالب الركابي، "الحكومة بالضغط على نظيرتها التركية لاخراج قواتها، وتقديم شكوى للمجلس الامن الدولي والى المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية من اجل اخراج هذه القوات المحتلة من العراق".

N.A

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