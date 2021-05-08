بيع مليون نسخة من الرواية الفائزة بجازة غونكور في فرنسا

2021/05/08 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرفيه لو تيلييه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في باريس بعد نيله جائزة غونكور © ا ف ب توما سامسون باريس (أ ف ب) – اجتازت مبيعات رواية “لانومالي” لإيرفيه لو تيلييه الفائزة بجائزة غونكور 2020، وهي أرقى جائزة أدبية فرنسية، عتبة مليون نسخة، كما أعلنت دار “غاليمار” للنشر الجمعة.وتم تجاوز هذه […]

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