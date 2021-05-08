تشيلسي يؤجل تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي

2021/05/08 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أجل تشيلسي اليوم السبت، تتويج منافسه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بطريقة مثيرة، بعدما فاز عليه في عقر داره بهدفين لهدف في لقاء غلب عليه طابع الاثارة والتشويق حتى نهايته.

انتظر السيتي وصول الدقيقة 44 ليفتتح باب التسجيل بهدف حمل توقيع رحيم ستيرلينج، قبل أن يهدر سيرجيو اجويرو ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، نجح المغربي حكيم زياش في تسجيل هدف التعادل للبلوز في الدقيقة 63، لتواصل المباراة إثارتها مع إهدار عدة فرص لكلا الفريقين.

وفي الوقت المبدد، نجح ضيوف ملعب الاتحاد في حسم لقاء الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي بهدف قاتل من امضاء ماركوس ألونسو.

فوز يتأجل به تتويج السيتي باللقب، بينما يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 64 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن مانشستر يونايتد الوصيف والذي خاض مباراتين أقل.

بدوره توقف رصيد السيتي عند النقطة 80 في صدارة الجدول، بفارق 13 نقطة عن اليونايتد الذي يتبقى له 15 نقطة متاحين في الجولات الخمس المقبلة.

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