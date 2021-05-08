الأنواء الجوية: ارتفاع يليه تراجع بدرجات الحرارة هذا الأسبوع

2021/05/08 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجتوقعت هيأة الأنواء الجوية، اليوم السبت، ارتفاعاً بدرجات الحرارة هذا الأسبوع يليه انخفاض، فيما كشفت عن توقعاتها بشأن معدلاتها في فصل الصيف.وقال مدير هيأة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البلاد شهدت هذا اليوم ارتفاعاً قليلا في درجات الحرارة ببعض المناطق الوسطى والمنطقة الشمالية وسيستمر حتى منتصف الأسبوع". وتابع الجابري أنه "من المتوقع أن يشهد يوم غد الأحد ارتفاعا بسيطا في درجات الحرارة ببغداد بمعدل (درجتين) ومن المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى 42 مئوية وتستمر ليومين فيما ستتراجع الثلاثاء لتكون بين 36-38 مئوية".وعن توقعاته لفصل الصيف قال، إن "الصيف هذا العام سيأتي بموعده في حزيران ولن يأتي مبكراً وستكون درجات الحرارة المتوقعة ضمن المعدلات الطبيعية".وبشأن الأمطار قال الجابري، إن "فرص الأمطار انتهت تقريباً ما عدا بعض المنخفضات الضعيفة التي تؤثر على الأجزاء الشمالية وأجزاء متفرقة من البلاد وستنتهي في نهاية الشهر الجاري".

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