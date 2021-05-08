الكشف عن تفاصيل الإطاحة بـ”إرهابيين” على صلة بتفجير الطيران

2021/05/08 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد، والتي أطاحت بـ”إرهابيين” على صلة بمنفذي جريمة ساحة الطيران وسط العاصمة.

وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “جهاز مكافحة الإرهاب دمر خلال العملية مضافة في منطقة الرضوانية، كانت مقراً لما يسمى ولاية قاطع الجنوب ويتواجد فيها عدد من الإرهابيين على مستوى قيادات عليا في عصابات داعش الإرهابية، بينهم الاداري العام، والعسكري، والوالي الشرعي لقاطع الجنوب”.

وأضاف النعمان، أن “هؤلاء الإرهابيين كانوا مسؤولين عن إيواء وتوجيه الإرهابيين الاثنين الذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران، واللذين انطلقا من المضافة نفسها”.

وأكد، أن “العملية نفذها جهاز مكافحة الارهاب بجهد استخباري مميز جداً وبضربة جوية تمت بناءً على معلومات جهاز مكافحة الارهاب الى التحالف الدولي، حيث تم تدمير المضافة خلال الضربة الجوية، وتم تفتيشها من قبل جهاز مكافحة الارهاب”، لافتاً إلى أنه “من ضمن الذين قتلوا خلال العملية عدد من المقاتلين في ما يسمى قاطع الجنوب”.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أول أمس الخميس، عن مقتل 3 “إرهابيين” جنوب غربي بغداد ساهموا بنقل منفذي التفجيرات الانتحارية بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وشهدت ساحة الطيران في كانون الثاني الماضي تفجيرا مزدوجا بواسطة انتحاريين اثنين، ما اسفر عن سقوط المئات بين قتيل وجريح.

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