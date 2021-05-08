آخر إحصائية عن ضحايا كورونا حول العالم

2021/05/08 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين و285 ألف وفاة،

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 157 مليونا و577 ألف إصابة.

كما كشفت الاحصاءات عن تعافي من بين الاصابات 135 مليونا و895 ألف مريض.

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