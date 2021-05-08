تفاصيل الاطاحة بارهابيين في الرضوانية

2021/05/08 | 22:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز مكافحة الإرهاب يوم السبت عن تفاصيل عملية منطقة الرضوانية جنوب غربي العاصمة بغداد، والتي أطاحت بإرهابيين على صلة بمنفذي جريمة ساحة الطيران وسط العاصمة

وذكر الجهاز في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تدمير مضافة في منطقة الرضوانية كانت مقراً لما يسمى ولاية قاطع الجنوب ويتواجد فيها عدد من الإرهابيين على مستوى قيادات عليا في عصابات داعش الإرهابية، بينهم الاداري العام، والعسكري، والوالي الشرعي لقاطع الجنوب.

واضاف البيان: ان الإرهابيين كانوا مسؤولين عن إيواء وتوجيه الإرهابيين الاثنين الذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران، واللذين انطلقا من المضافة نفسها، لافتا الى ان تدمير المضافة كان بضربة جوية، وتم تفتيشها من قبل جهاز مكافحة الارهاب

واكد، من ضمن الذين قتلوا خلال العملية عددا من المقاتلين في ما يسمى قاطع الجنوب.

PUKmedia عن جهاز مكافحة الارهاب

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