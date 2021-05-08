2021/05/08 | 22:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال ماجد إبراهيم سلمان، مدير مشروع سدة الرمادي في العراق، اليوم السبت، إن انخفاض مناسيب المياه في العراق ومن بينها نهر الفرات المار بالمحافظة أقل كثيراً من سوريا المجاورة.وأوضح سلمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه سيتم القيام …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول عراقي: لا توجد مشاكل في مناسيب نهر الفرات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول عراقي: لا توجد مشاكل في مناسيب نهر الفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).