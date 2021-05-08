العراق: خطفوه ثم قتلوه.. الكشف عن تفاصيل جريمة مروعة قام بها اقارب الضحية

2021/05/08 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن قسم مكافحة الإجرام في ميسان، السبت، من التوصل الى أفراد العصابة الإجرامية التي قامت بخطف وقتل الشاب حسين ثائر عبد الوهاب وعددهم اربعة مجرمين.

وذكر بيان لقسم المكافحة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 أيار 2021)، انه "تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في ميسان / شعبة مكافحة إجرام البلدة وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات الاستخباراتية من التوصل الى أفراد العصابة الإجرامية التي قامت بخطف وقتل الشاب حسين ثائر عبد الوهاب وعددهم اربعة مجرمين".

واضاف البيان، انه "تم القبض على اثنين منهم ودونت اقوالهم وقد أعترفوا صراحة بقيامهم وبالاشتراك مع متهمين آخرين بتنفيذ جريمة خطف المجنى عليه الذي يسكن العمارة منطقة القطاع واحتجازة في داخل دار في منطقة حي الرحمة ومساومة ذوية لدفع فدية مالية لغرض إطلاق سراحه".

واشار الى ان "ذوية لم يخضعوا لمطالب العصابة الإجرامية مما دفعهم لتنفيذ جريمة القتل بحق المجنى عليه".

واوضح البيان، ان "المتهمين من أقاربه وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ويذكر، ان "التوصل الى الجناة وعملية القاء القبض تمت في نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة ".

N.A

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