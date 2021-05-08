قمة برشلونة وأتلتيكو تنتهي بلا غالب ولا مغلوب.. والريال أمام فرصة ذهبية لانتزاع الصدارة

2021/05/08 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساد التعادل السلبي مواجهة القمة بين

برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد على أرضية

ملعب "كامب نو" اليوم السبت، ضمن منافسات

الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة

القدم "الليغا".

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز ال

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