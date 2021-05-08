مسؤول سابق في الحرس الثوري يترشح لرئاسة إيران واعدا بحكومة “قوية”

2021/05/08 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العميد سعيد محمد خلال مؤتمر صحافي في طهران في الثامن من أيار/مايو 2021 للحديث عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران.© ا ف ب عطا كناره طهران (أ ف ب) – أطلق المسؤول السابق في الحرس الثوري العميد سعيد محمد السبت حملته للانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل أيام من فتح باب الترشح رسميا، مدرجا […]

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