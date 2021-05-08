الاتحاد الأوروبي والهند يحييان شراكتهما تصدياً للصين والوباء

2021/05/08 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بورتو (البرتغال),-(أ ف ب) – قرر الاتحاد الأوروبي ونيودلهي السبت إحياء العلاقات بينهما خلال قمة عقدت في بورتو وتميّزت بالتوافق حول استئناف المفاوضات من أجل اتفاقات للتجارة الحرة وزيادة التعاون في مجال الصحة في ظل رزوح الهند تحت أزمة وبائية شديدة.وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في ختام اللقاء الذي نظّم عبر تقنية […]

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