"لا أحد قوي بما يكفي".. خارطة تحالفات شيعية تسبق الانتخابات في العراق

2021/05/08 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 18 عاما من الديمقراطية، حقق العراقيون تقدما في "جانب واحد من العملية الديمقراطية" كما يقول محللون وسياسيون عن إعلان التحالفات السياسية قبل إجراء الانتخابات بفترة طويلة نسبيا"، على الأقل بالنسبة للطيف السياسي العراقي الشيعي.

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