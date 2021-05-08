تحدث عن واقعة التقاعد.. اللواء بوهان يستعرض أسباب حرائق المؤسسات والدوائر الحكومية

2021/05/08 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استعرض مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، السبت، أسباب الحراق التي تطال المزارع العراقية في موسم الحصاد، والتي تطال دوائر الدولة والمؤسسات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال بوهان في تصريحات عبر القناة الرسمية، تابعها "ناس"، (8 أيار 2021)، إن "مديرية الدفاع المدني لديها حوالي 225 مركز إطفاء، وهذا العدد يستند إلى الكثافة السكانية، وبالتالي هذه المراكز هي مسؤولة عن مناطق الرقعة الجغرافية التي تقع على عاتقها".

وأضاف، أن "مديرية الدفاع المدني تعمل على قدم وسائق، للوصول إلى مكان الحوادث بأسرع وقت ممكن، على الرغم من أن بعض آلياتها قديمة"، مبيناً أنه "في إطار تطوير عمل المديرية، كان هناك خطة لدى وزارة الداخلية قبل 6 أعوام، لشراء طائرات خصص منها للدفاع المدني".

وعن حوادث حرائق المزروعات التي تنامت في الفترة الأخيرة بعدد من مدن البلاد علق بوهان قائلاً: أن "اغلب حرائق المزروعات التي شهدتها بعض مدن البلاد مؤخراً، تأتي ضمن الحرائق العرضية، إلا بعضها جاء بفعلة فاعل وتحديداً في كركوك وبشكل أقل في نينوى، وبشكل عام يسجل العراق خسائر بالمزروعات جراء تلك الحرائق بنسبة لا تفوق الـ5 في المئة".

حريق دائرة التقاعد

وعن حريق دائرة التقاعد الأخير في العاصمة بغداد بيّن بوهان، أن "الحديث عن حصول حرائق داخل غرف الأضابير سواء بما يتعلق بحادثة حريق دائرة التقاعد أو غيرها من المؤسسات الحكومية التي دائما ما يدور الحديث عن الحرائق التي تنشب فيها على أنها استهدافاً لغرف العقود وغيرها، غير دقيق".

وأضاف، أن "حريق دائرة التقاعد الأخير حصل في غرفة مولدات كهربائية، وهذه الغرف عادة ما تكون معرضة للحرائق والتماس الكهربائي، في حين انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق اندلع بفعلة فاعل لاستهداف أضابير هيئة التقاعد".

وأجاب بوهان عن سؤال بشأن "الحرائق السياسية" وإمكانية وقوف أطراف سياسية وراء بعض الحرائق بيّن بوهان، أنه "لم يصدر على مسامعنا مثل هكذا مصطلح، وفرقنا على أهبة الاستعداد لإخماد أي حريق والوقوف على أسبابه وحيثياته، والدليل كان لدينا صولات في المناطق المحيطة من سوح التظاهر وكنا نخمد النيران التي تندلع نتيجة التصادم بين الأجهزة الامنية والمتظاهرين، والقضية هنا واضحة، وقد تنشب حرائق في مثل هكذا مواقف، وهنا دورنا ينحسر في إخماد النيران وتقليل حجم الخسائر إلى أقل ما يمكن".

اقرأ أيضاً: اللواء بوهان ينفي لـ’ناس’ اعتقاله: أنباء عارية عن الصحة ومغرضة

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مبنى هيئة التقاعد العامة.

وذكر بيان للدائرة تلقى "ناس"، نسخة منه (19 آذار 2021)، "اندلع حادث حريق داخل غرفة المحولات الكهربائية في الطابق الأرضي وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت بعمليات العزل وتطويق النيران لمنع امتداد السنتها الى طوابق البناية والسيطرة على الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

كما طلب الدفاع المدني بحسب البيان بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدث عن واقعة التقاعد.. اللواء بوهان يستعرض أسباب حرائق المؤسسات والدوائر الحكومية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدث عن واقعة التقاعد.. اللواء بوهان يستعرض أسباب حرائق المؤسسات والدوائر الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).