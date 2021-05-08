يوميات دنماركية 200+57 - حكمة اقبال

2021/05/08 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- حزمة الصيف:أعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي عن خطتها لصرف 1,6 مليار كرونة دنماركية تُقدم لتسهيل اعادة فتح المجتمع وعودة الحياة من جديد، وقال وزير المالية: ان هذا مبلغ كبير سيتم تقسيمه بمقدار 280 مليون كرونة لتنشيط قطاع السياحة الذي تعثر بسبب وباء كورونا في الصيف الماضي، و205 مليون كرونة لتخفيض تذاكر السفر الداخلي بين مدن الدنمارك، و 315 مليون لتعزيز الأنشطة الثقافية، و 400 مليون كرونة لتنشيط ......





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