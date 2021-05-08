2021/05/08 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رحمان_النوضة لماذا يَستخدم مُسَيِّرُو المَساجد مُـكَـبِّـرَات صَوْت قَوِيَّة مَوْضُوعة فوق جُدْرَان وَمَـآذِن المَساجد ؟ إن نَـقْـد التَـضْخِيم المُبالغ فيه لِلأصوات المُنبعثة مِن مُـكَـبِّـرات صوت المساجد هو مُجرّد نِـقَاش يَدُور حول كَيْفِيَة استخدام ابتكار تقني حديث، ولا يشكل بأي حال نَـقْـصًا في احترام الدِّين. وفي الأصل، كان "المُؤَذِّن" يُعلن، من أعلى المِئْـذَنَة، الآذَان بصوت بشري طبيعي ومباشر. أمّ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نَقْد مُكَبِّرَات الصَّوْت عَلَى المَسَاجِد - رحمان النوضة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نَقْد مُكَبِّرَات الصَّوْت عَلَى المَسَاجِد - رحمان النوضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).