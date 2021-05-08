سورجي يستقبل بيره في مخمور ويتعهد بالإستمرار في خدمة المواطنين

2021/05/08 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره، اليوم السبت، بمقرّ المركز في قضاء مخمور، وبحث معه آخر التطورات والإستعدادات للإنتخابات البرلمانية المقبلة، فضلاً عن مناقشة الملفات المتعلقة بتقديم الخدمات لسكان القضاء.

وثمّن سورجي في كلمة له خلال استقبال بيره زيارته، وأكد بأن الإتحاد الوطني الكوردستاني فتح صفحة واضحة وصريحة بعد انعقاد المؤتمر الرابع للحزب في قضاء مخمور، وتقديم الخدمات والاهتمام بشرائحه ومكوناته دون أي تفرقة بينهم من أولويات عمل مركز تنظيمات 20، لافتاً إلى أن المركز استطاع ان يكسب محبة وتقدير جميع الفئات المجتمعية في مخمور من خلال التواصل معهم والمساهمة في حل مشاكلهم مع الجهات المعنية، وتقديم الخدمات لهم.

وبحث سورجي مع بيره والوفد المرافق له آخر التطورات الجارية في المنطقة سواء على المستوى الداخلي بإقليم كوردستان أو على مستوى العراق، وأكد عضو المكتب السياسي أن الإتحاد الوطني الكوردستاني سيشارك في الإنتخابات البرلمانية المقبلة بقوة متينة كيف لا وهو أحد أبرز القوى السياسية الفاعلة على الساحة الكوردية والعراقية واستطاع ان يحقق انتصارات جبارة بعد تضحياته الكبيرة من أجل حرية شعب كوردستان واستقلاله، وتأكيده الدائم على حرية الرأي وتقبل الآخر.

كما وزارا سورجي وبيره مجموعة من الشخصيات الإجتماعية المؤثرة في حدود قضاء مخمور منهم (حاجي علي كزوك وماموستا سيروان وخالد مام سليمان ومام عبدالله مشاري وشيخ عبدالمطلب وسيد عمر) تأكيداً منهما على الإتحاد الوطني الكوردستاني يقف على مسافة واحدة من جميع الشرائح في مخمور، وتلبية طلباتهم وحل مشاكلهم من أبرز جدول أعمال مركز 20.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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